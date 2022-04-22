SpaceX пресекла электромагнитную атаку РФ против Starlink в Украине. Пентагон в восторге

Страна-оккупант Россия пыталась блокировать работу терминалов спутниковой связи Starlink средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но стоило сотрудникам космической компании SpaceX Илона Маска обновить софт, как оборудование снова заработало без помех. Об этом пишет Breaking Defence со ссылкой на главу SpaceX и директора отдела РЭБ в отделе закупок Минобороны США Дэйва Тремпера.

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Еще 25 марта Маск сообщил, что созвездие его спутников "выдержало все попытки взлома и глушения" сигнала для Украины.

Тремпер сообщил, что РЭБ-подразделениям Пентагона следует брать пример со SpaceX в плане эффективности реагирования на новые угрозы.

"На следующий день [после того, как СМИ написали о российских попытках глушения сигнала] в Starlink добавили строку кода. И внезапно эта [российская помеховая атака] перестала быть эффективной. С точки зрения технолога РЭБ, это фантастика… Я едва не прослезился от того, как Starlink смог обновиться при появлении угрозы, как они это сделали. Нам нужно иметь такие же динамичные возможности", – сказал директор по электронной войне в Офисе министра обороны США на конференции C4ISRNET.

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По словам Тремпера, Пентагон ожидал от России "намного более сильной" РЭБ. При этом он предостерег, что провал нынешней попытки РФ подавить связь Украине "не означает, что все усилия России потерпели неудачу".

Бригадный генерал армии США Тед Кларк сказал, что Пентагон "должен мыслить более новаторски", когда дело доходит до создания нового оборудования РЭБ. По его словам, недостаточно просто закупить обновленные версии устаревших систем; США должны разработать новые, которые обеспечат гораздо большую помехоустойчивость и скорость, а также обучить спецперсонал.

По словам Кларка, директора управления превосходством в электромагнитном спектре при ВВС США, современные войны будут все чаще включать электромагнитную войну, особенно для формирования поля боя в начале конфликта.

В конце февраля 2022 года Маск направил тысячи терминалов Starlink в Украину после того, как в Пентагоне и глава Минцифры Михаил Федоров призвали его помочь сохранить связь в атакованной с трех из четырех сторон страны. Кто заплатил за это.

14 марта Маск вызвал главу российских оккупантов Путина на бой из-за Украины – киевский мэр Виталий Кличко его поддержал.

Использовать Starlink разрешили всем категориям пользователей в Украине.

Starlink готовится открыть здесь представительство.

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Евгений Пилипенко

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