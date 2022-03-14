Илон Маск вызвал Путина на бой из-за Украины. Виталий Кличко поддержал
14.03.2022, 14:14
Илон Маск (скриншот из видеозаписи)
Богатейший человек планеты Илон Маск вызвал на бой президента страны-оккупанта России Владимира Путина. Перчатку основатель автокомпании Tesla и космической SpaceX бросил в Twitter.
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"Я бросаю вызов Владимиру Путину на бой", – написал миллиардер и добавил, что "на кону — Україна".
Киевский мэр Виталий Кличко, экс-чемпион мира в супертяжелом весе профессионального бокса, лаконично поддержал американского бизнесмена:
Поскольку Путин отмалчивается, Маск тэгнул аккаунт Кремля и добавил: "Вы согласны на этот бой?"
- Глава SpaceX передает в Украину для полноценной связи чиновникам, органам и объектам критической инфраструктуры десятки терминалов для космического интернета Starlink.
- Между тем как "абсолютист свободы слова", Маск отказывается заблокировать для пользователей своего интернета трансляцию российской пропаганды.
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