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Министр обороны Британии: передаем Украине подходящие калибры и готовим к новым системам

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 16:45
Министр обороны Британии: передаем Украине подходящие калибры и готовим к новым системам - Фото
Бен Уоллес (Фото - EPA)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что военная помощь Украине будет продолжаться и возрастать. Об этом он заявил журналистам во время визита в Гаагу на Игры непокоренных, сообщает The Guardian.

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"Мы продолжим направлять средства противовоздушной обороны, в которой Украина нуждается", – сказал Уоллес.

Министр обороны Британии также сказал, что его страна  поставит Украине дальнобойную артиллерию и снаряды.

"В настоящее время там используют советские запасы, их калибры отличаются от тех, которые применяются на Западе. Поэтому мы не только помогаем им получить эти калибры, чтобы их можно было немедленно использовать, но в то же время помогаем исследовать новые возможности".

Уоллес также сообщил, что на следующей неделе сделает заявление в Парламенте относительно поставок оружия в Украину.

Сергей Бережной
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Великобритания военная помощь Бен Уоллес дальнобойная артиллерия
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