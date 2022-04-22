США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, в котором – мощные оборонительные инструменты для военных. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 21 апреля.

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"Соединенные Штаты объявили о новом пакете поддержки для нашего государства. Благодарны за это. Этот пакет включает в себя очень мощные оборонительные инструменты для наших военных. В частности, это артиллерия, снаряды, беспилотники. То, что мы ожидали", – сказал Зеленский.

Наталия Медведева

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