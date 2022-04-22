Данилов перечислил основных гарантов безопасности Украины: Народ, армия и оружие

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов скептически оценивает возможные гарантии безопасности Украине от различных стран. Свое мнение на эту тему он изложил в интервью Суспільному.

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По его словам, "даже если сегодня кто-то будет брать на себя обязательства, то пройдет определенное время – год, два, пять, изменятся обстоятельства, и они будут трактовать эти обязательства совсем по-другому".

Данилов привел в пример ООН, которая обязывалась делать так, чтобы войны в странах мира прекратились, и задался вопросом, зачем вообще сегодня нужна эта организация, если она неспособна выполнять свою основную функцию.

"Войны прекратились? Нет. <...> Дело в том, что во многих странах мира, к большому сожалению, деньги стоят на первом месте перед обязательством", – сказал он.

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Как выразился Данилов, если "те же немцы" считают, что их экономика доминантна над человеческой жизнью, "тогда не надо говорить о демократии, что жизнь человека – самая высокая ценность".

"Гарантия безопасности нашей страны – это наш сознательный народ, это наше сознательная армия и это наше оружие. Это три фактора гарантий нашей безопасности. Остальные гарантии я в мире не видел", – подытожил он.

Данилов считает, что "пока мы не выгоним россиян, в том числе из Крыма, война не закончится".

По данным немецких СМИ, Германия руками Словении передаст ВСУ танки, и не свои, а югославские M-84.

В начале апреля президент Зеленский сказал, что "если завтра нам предложат вступить в НАТО – будем вступать. Но этого не будет".

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Евгений Пилипенко

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