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Данилов: Пока мы не выгоним россиян, в том числе из Крыма, война не закончится

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2022, 02:49
Данилов: Пока мы не выгоним россиян, в том числе из Крыма, война не закончится - Фото
Алексей Данилов (Скриншот видео BBC News Україна/Youtube)

Война Украины с Россией закончится после того, как российские оккупанты будут изгнаны со всей территории украинского государства, в том числе из Крыма. Об этом написал в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Нет сомнений, что Россия не остановится. Пока мы не выгоним их со всех наших территорий, в том числе и из Крыма, война не закончится", – написал Данилов.

Данилов: Пока мы не выгоним россиян, в том числе из Крыма, война не закончится

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  • На переговорах с РФ 29 марта в Стамбуле Украина предложила "решить вопрос" Крыма в течение 15 лет – без его силовой деоккупации. В России заявили, что такой вариант "никак не соответствует" позиции Кремля.
  • 9 апреля министр обороны Алексей Резников ответил на вопрос "чем для вас будет победа: возвращением сторон на позиции до 24 февраля или возвращение Украине оккупированного Крыма и оккупированной части Донбасса?" так: "Это детали, которые будут обсуждаться за столом [переговоров] с нашими партнерами".

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Наталия Медведева
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Алексей Данилов Крым война победа
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