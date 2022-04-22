Данилов: Пока мы не выгоним россиян, в том числе из Крыма, война не закончится

Война Украины с Россией закончится после того, как российские оккупанты будут изгнаны со всей территории украинского государства, в том числе из Крыма. Об этом написал в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Нет сомнений, что Россия не остановится. Пока мы не выгоним их со всех наших территорий, в том числе и из Крыма, война не закончится", – написал Данилов.

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На переговорах с РФ 29 марта в Стамбуле Украина предложила "решить вопрос" Крыма в течение 15 лет – без его силовой деоккупации. В России заявили, что такой вариант "никак не соответствует" позиции Кремля.

9 апреля министр обороны Алексей Резников ответил на вопрос "чем для вас будет победа: возвращением сторон на позиции до 24 февраля или возвращение Украине оккупированного Крыма и оккупированной части Донбасса?" так: "Это детали, которые будут обсуждаться за столом [переговоров] с нашими партнерами".

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Наталия Медведева

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