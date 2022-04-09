Резников о будущей победе Украины – с Крымом и Донбассом или без: Обсудим на переговорах

Что Украина будет считать победой в полномасштабной войне против агрессора России, решится на фронте и в переговорах. Так министр обороны Алексей Резников ответил на вопрос "чем для вас будет победа: возвращением сторон на позиции до 24 февраля или возвращение Украине оккупированного Крыма и оккупированной части Донбасса?"

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"Это детали, которые будут обсуждаться за столом [переговоров] с нашими партнерами: США, Великобритания, Турция. За столом будем не мы одни, а и наши партнеры", – сказал глава Минобороны на брифинге для зарубежных СМИ.

Он добавил, отвечая на вопрос "думаете, Россия согласится на мир?", что не верит россиянам.

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"Вот почему нам нужно продолжать делать нашу работу – и завершить ее. Вот почему я прошу вас [Запад] помочь нам", – подчеркнул министр.

Резников спрогнозировал, что в случае, если Украине не помогут тяжелым современным вооружением, военная агрессия России и связанные с ней ужасы распространятся со временем на другие страны Европы.

Отвечая на вопрос, смогут ли ВСУ "работать" по оккупантам на современной технике Запада, Резников ответил: "Украина в космос летала. Разобрались с NLAW – справимся и с "Абрамсами".

Евгений Пилипенко

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