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Резников о будущей победе Украины – с Крымом и Донбассом или без: Обсудим на переговорах

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 07:20
Резников о будущей победе Украины – с Крымом и Донбассом или без: Обсудим на переговорах - Фото
Алексей Резников (скриншот)

Что Украина будет считать победой в полномасштабной войне против агрессора России, решится на фронте и в переговорах. Так министр обороны Алексей Резников ответил на вопрос "чем для вас будет победа: возвращением сторон на позиции до 24 февраля или возвращение Украине оккупированного Крыма и оккупированной части Донбасса?"

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"Это детали, которые будут обсуждаться за столом [переговоров] с нашими партнерами: США, Великобритания, Турция. За столом будем не мы одни, а и наши партнеры", – сказал глава Минобороны на брифинге для зарубежных СМИ.

Он добавил, отвечая на вопрос "думаете, Россия согласится на мир?", что не верит россиянам.

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"Вот почему нам нужно продолжать делать нашу работу – и завершить ее. Вот почему я прошу вас [Запад] помочь нам", – подчеркнул министр.

Резников спрогнозировал, что в случае, если Украине не помогут тяжелым современным вооружением, военная агрессия России и связанные с ней ужасы распространятся со временем на другие страны Европы.

  • Отвечая на вопрос, смогут ли ВСУ "работать" по оккупантам на современной технике Запада, Резников ответил: "Украина в космос летала. Разобрались с NLAW – справимся и с "Абрамсами".
Евгений Пилипенко
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Алексей Резников война Донбасс Крым переговоры ордло оккупация
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