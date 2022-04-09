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Разобрались с NLAW – справимся и с Абрамсами. Резников просит новое оружие для Украины

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 00:59
Разобрались с NLAW – справимся и с Абрамсами. Резников просит новое оружие для Украины - Фото
Скриншот видео Минобороны

Украина нуждается в оружии дальнего действия, чтобы не только сдерживать российские войска, но и выгнать их. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников на брифинге с иностранными журналистами в пятницу.

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"Нам нужны РСЗО с дальностью свыше 30-50 км. Нам нужны противокорабельные ракеты, чтобы остановить их в Одессе и на Черном море. Нам нужно много танков, бронированных машин и артиллерии калибра 155 мм", – сказал Резников.

Он отверг предположение, что для овладения таким оружием требуется много времени.

"Украина была в космосе. Мы знаем, как пользоваться NLAW, Stinger, Javelin. И мы сможем использовать противокорабельные ракеты. Это не высшая математика. Мы сможем воевать на Абрамсах, Леопардах, потому что наши ребята восемь лет тренировались по всему миру со странами НАТО ", – сказал министр обороны.

Он подчеркнул, что этот вопрос критически важен и очень срочен.

С помощью этого оружия "мы выгоним их из нашей страны", уверен Резников.

Андрей Водяный
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Алексей Резников оружие оружие для украины война с россией
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