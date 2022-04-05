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Зеленский о деоккупации Крыма за 10-15 лет: Столько же процентов, что РФ на это согласится

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 11:14
Зеленский о деоккупации Крыма за 10-15 лет: Столько же процентов, что РФ на это согласится - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает "неплохим" 15-летний проект по деоккупации Крыма, предложенный украинской делегацией на переговорах с РФ, однако признает – шансов на то, что Россия на это согласится, тоже около 10-15%. Об этом он сказал во время интервью в эфире общенационального марафона.

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Прежде всего Зеленский подчеркнул, что речь не идет о 15-летнем "моратории" на решение крымского вопроса. Комментируя противоречивые настроения общественности по поводу данного предложения, Зеленский сказал, что нужно исходить из того, в какой точке мы сейчас находимся с Крымом и какие у нас способности вернуть полуостров недипломатическим способом.

"10-15 лет – это определенный формат предложений Украины, и я думаю, где-то столько же процентов, что Россия на это согласится. Где-то 10-15%. Потому что 10-15 лет – это не о том, чтобы не подымать эту тему. Это договоренность сторон, что в течение 10 лет стороны должны решить вопрос Крыма дипломатическим способом", – объяснил президент.

Он также подчеркнул, что есть аспекты, которые он не может озвучить, хотя и хотел бы. Зеленский считает 15-летний формат "неплохим решением", но подчеркнул, что считает так сейчас, и это может измениться в зависимости от обстоятельств. Однако, если бы сегодня были такие договоренности с РФ по Крыму, Зеленский считает, что это была бы победа Украины.

Если же за эти 10-15 лет стороны не пришли бы ни к какому дипломатическому решению вопроса оккупации Крыма, этих договоренностей просто не существовало бы далее, объяснил Зеленский.

  • На переговорах с РФ 29 марта в Стамбуле Украина предложила "решить вопрос" Крыма в течение 15 лет – без его силовой деоккупации. В России заявили, что такой вариант "никак не соответствует" позиции Кремля.
  • 2 апреля глава украинской делегации Давид Арахамия отметил, что российская сторона уже устно "приняла" предложения Украины, озвученные на двусторонних переговорах, за исключением вопроса Крыма. 

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война Крым переговоры
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