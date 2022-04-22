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Украинский посол в Австрии: Нейтралитет – не вариант для Украины, ей нужно в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2022, 06:39
Украинский посол в Австрии: Нейтралитет – не вариант для Украины, ей нужно в НАТО - Фото
Василь Химинець (скриншот)

Украинский посол в Австрии Василий Химинец уверен, что нейтральный статус Украины – не вариант для страны, чей географический сосед – Россия, и безопаснее ей будет в НАТО. Об этом он сказал в интервью газете Die Presse, пишет Укринформ.

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"Нейтралитет – явно не опция для Украины. Можно увидеть, какие уроки безопасности вынесли Финляндия и Швеция. А сейчас "путинферштееры" (Putinversteher, политический неологизм, "понимающий Путина". – Ред.) в Австрии и Германии хотят убедить нас, что Украина никогда не должна вступать в НАТО, потому что иначе мы спровоцируем Путина", – заявил дипломат.

Химинец также выступил против использования кремлевского термина "расширение НАТО на восток", потому как страны востока Европы вступили в Альянс добровольно в поисках защиты от агрессивного соседа.

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"Вижу будущее Украины в НАТО. Знаю, что это будет тяжело, потому что внутри Альянса все еще есть обеспокоенность. Но после войны у нас будет новый порядок безопасности в Европе", – считает он.

В ответе на вопрос, что в Альянс вряд ли возьмут страну "со спорными" границами, дипломат подчеркнул, что границы Украины вовсе не спорные, а четко определены. Посол напомнил интервьюеру, что в 1955 году в НАТО вошла ФРГ, которая на тот момент уже шесть лет была с проблемой ГДР на востоке.

Химинец убежден, что вероломное вторжение привело к тому, что украинский народ теперь всегда будет жить в готовности отразить новое нападение РФ "в любую минуту".

  • Еще в начале января 2022-го он говорил, что внеблоковый статус не уберег Украину от российской агрессии.
  • В апреле в Британии украинских военных начали обучать работе с новыми видами вооружений.
Евгений Пилипенко
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