В Великобритании украинских военных начали обучать работе с новыми видами вооружений

В Великобритании началось обучение украинских военных, которые осваивают новые виды оружия, которое британское правительство предоставит ВСУ для сражения с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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Как отмечается, небольшое количество украинских военнослужащих проходит обучение в Великобритании впервые с начала российского вторжения, поскольку премьер-министр усиливает военную поддержку Украины.

По словам представителя Джонсона, в этом месяце украинские военные начали тренировки на бронированных патрульных машинах, подаренных Великобританией.

Как уточняется, Великобритания предоставляет Украине 120 бронированных патрульных автомобилей, в том числе Mastiff, который может использоваться как разведывательная или патрульная машина.

По информации Reuters, в Польше военные США обучают украинских военнослужащих использованию гаубичной артиллерии, а Великобритания – обращению с зенитными орудиями.

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Наталия Медведева

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