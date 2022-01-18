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Внеблоковый статус не уберег Украину от российской агрессии — посол Украины в Австрии

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2022, 23:13
Внеблоковый статус не уберег Украину от российской агрессии — посол Украины в Австрии - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Посол Украины в Австрии Василий Химинец заявил, что внеблоковый статус страны не гарантирует ненападения России, как это продемонстрировала новейшая история Украины. Об этом посол сказал в интервью изданию Kronen Zeitung.

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"Мы были более или менее нейтральными и не внеблоковыми. И что это нам дало? Путин аннексировал Крым и оккупировал часть Донбасса", – сказал Химинец в ответ на вопрос, не считает ли он, что лучше оставаться внеблоковым государством как Австрия.

"Вот почему мы не проявляем абсолютно никакого понимания, когда политики в Австрии (Хайнц Фишер) требуют, чтобы мы проявили понимание озабоченности Путина оборонительным вооружением или присутствием НАТО в Украине. Мы однозначно считаем такие заявления вредными. Позиции по умиротворению Путина должен прийти конец", – считает посол.

Он подчеркнул, что внешнеполитический курс – суверенное право любой независимой страны.

"Нынешняя дискуссия вызывает ощущение, что украинцы встают утром и первым делом спрашивают Москву, могут ли они дышать. Хотим ли мы стать членом ЕС или НАТО – это только наше дело и дело соответствующих членов (Альянса и ЕС, – ред.). Не Путина", – сказал Химинец.

  • На минувшей неделе после переговоров с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
  • 14 января в Белом доме заявили, что разведка США располагает информацией о том, что Россия подготовила группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину. 
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны, которые расположены по соседству с Россией, хотят вступить в НАТО, поскольку стремятся к коллективной безопасности из-за действий Кремля.
Вадим Ребрина
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