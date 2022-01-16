Желание стран-соседей России вступить в НАТО вызвано действиями Кремля – Кулеба
Страны, которые расположены по соседству с Россией, хотят вступить в НАТО, поскольку стремятся к коллективной безопасности из-за действий Кремля. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Bild.
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Кулеба подчеркнул, что НАТО – это оборонительный альянс, который не принуждает к вступлению ни одну страну.
"Парадокс заключается в том, что действия России мотивируют соседние с Россией страны искать коллективную безопасность в НАТО", – сказал глава МИД.
По словам министра, Россия десятилетиями создавала вдоль своих границ пояс конфликта и в различных формах подрывала безопасность практически всех соседних стран.
"Если Путин хочет знать, почему его соседи стремятся к членству в НАТО, все, что ему нужно сделать, это посмотреть в зеркало", – сказал Кулеба.
- На минувшей неделе после переговоров с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".
- В разведке заявили, что оккупанты допустили утечку химикатов в Горловке – и это может стать предлогом для вторжения России.
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