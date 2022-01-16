Кулеба оценил переговоры России и США: План Кремля не сработал
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что на недавних переговорах России и США в Женеве не сработал план РФ по разделению Запада. Также были отброшены ее требования о невключении Украины в НАТО, заявил глава МИД в интервью BILD.
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По его словам, на прошедших переговорах трансатлантическое сообщество показало России, что твердо стоит на стороне Украины.
Кулеба напомнил, что общался с госсекретарем США Энтони Блинкеном до и после встречи американцев и россиян в Женеве. По его мнению, позиции были хорошо согласованы.
"План России разделить Запад путем переговоров с американцами через головы украинцев и европейцев не сработал. Нелегитимные ультиматумы об отношениях НАТО с Украиной были справедливо отвергнуты", – сказал он.
По его словам, ситуация для Украины "была бы более неопределенной", если бы Россия преуспела по этим вопросам. Пока этот замысел Кремлю не удался, значит совместная стратегия сдерживания РФ работает, считает глава МИД.
Кулеба добавил, что важный вопрос сейчас – как действовать дальше. По его словам, Россия утверждает, что не планирует военных действий против Украины. Если она хочет серьезно это доказать, то должна продолжить диалог в установленных форматах, сказал министр.
- На этой неделе после переговоров с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".
- В разведке заявили, что оккупанты допустили утечку химикатов в Горловке – и это может стать предлогом для вторжения России.
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