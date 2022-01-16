UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба оценил переговоры России и США: План Кремля не сработал

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2022, 14:43
Кулеба оценил переговоры России и США: План Кремля не сработал - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Ron Przysucha/State Department/flickr)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что на недавних переговорах России и США в Женеве не сработал план РФ по разделению Запада. Также были отброшены ее требования о невключении Украины в НАТО, заявил глава МИД в интервью BILD.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, на прошедших переговорах трансатлантическое сообщество показало России, что твердо стоит на стороне Украины.

Кулеба напомнил, что общался с госсекретарем США Энтони Блинкеном до и после встречи американцев и россиян в Женеве. По его мнению, позиции были хорошо согласованы.

"План России разделить Запад путем переговоров с американцами через головы украинцев и европейцев не сработал. Нелегитимные ультиматумы об отношениях НАТО с Украиной были справедливо отвергнуты", – сказал он.

По его словам, ситуация для Украины "была бы более неопределенной", если бы Россия преуспела по этим вопросам. Пока этот замысел Кремлю не удался, значит совместная стратегия сдерживания РФ работает, считает глава МИД.

Кулеба добавил, что важный вопрос сейчас – как действовать дальше. По его словам, Россия утверждает, что не планирует военных действий против Украины. Если она хочет серьезно это доказать, то должна продолжить диалог в установленных форматах, сказал министр.

Читайте также: Сдерживание России. Блинкен и Боррель созвонились из-за войск на границах Украины

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сергей Рябков нато переговоры госдеп мид рф вторжение дмитрий кулеба Женева Венди Шерман войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 