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Блинкен – Кулебе: Среди членов НАТО господствует позиция солидарности с Украиной

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2022, 21:06
Блинкен – Кулебе: Среди членов НАТО господствует позиция солидарности с Украиной - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Среди членов НАТО господствует позиция солидарности с Украиной. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен министру иностранных дел Дмитрию Кулебе в телефонном разговоре по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов Альянса, передает пресс-служба МИД.

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Блинкен подчеркнул, что США готовы и дальше конкретными действиями укреплять безопасность Украины.

Глава Госдепа США проинформировал Кулебу об итогах сегодняшней встречи министров иностранных дел НАТО и сообщил, что среди членов Альянса господствует позиция солидарности с Украиной.

Как отмечается, Блинкен и Кулеба подробно согласовали позиции Украины и США в преддверии переговоров с Россией на следующей неделе.

Они обсудили противодействие угрозам со стороны Северного потока-2 и сдерживание России от новой волны войны в Европе – жесткие экономические санкции и помощь Вооруженным Силам Украины.

Госсекретарь подтвердил непреклонную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, готовность Соединенных Штатов и дальше конкретными действиями укреплять безопасность украинского государства.

Собеседники отметили неизменную приверженность дипломатическому принципу "Никаких решений по Украине без Украины".

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Наталия Медведева
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Энтони Блинкен нато вторжение дмитрий кулеба
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