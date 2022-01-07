Блинкен – Кулебе: Среди членов НАТО господствует позиция солидарности с Украиной
Среди членов НАТО господствует позиция солидарности с Украиной. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен министру иностранных дел Дмитрию Кулебе в телефонном разговоре по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов Альянса, передает пресс-служба МИД.
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Блинкен подчеркнул, что США готовы и дальше конкретными действиями укреплять безопасность Украины.
Глава Госдепа США проинформировал Кулебу об итогах сегодняшней встречи министров иностранных дел НАТО и сообщил, что среди членов Альянса господствует позиция солидарности с Украиной.
Как отмечается, Блинкен и Кулеба подробно согласовали позиции Украины и США в преддверии переговоров с Россией на следующей неделе.
Они обсудили противодействие угрозам со стороны Северного потока-2 и сдерживание России от новой волны войны в Европе – жесткие экономические санкции и помощь Вооруженным Силам Украины.
Госсекретарь подтвердил непреклонную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, готовность Соединенных Штатов и дальше конкретными действиями укреплять безопасность украинского государства.
Собеседники отметили неизменную приверженность дипломатическому принципу "Никаких решений по Украине без Украины".
- 7 декабря 2021 года президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу по видеосвязи, основной темой была Украина. После них Россия выдвинула требования по нерасширению НАТО на восток.
- 30 декабря Байден и Путин поговорили снова. В Белом доме заявили, что Байден ясно дал понять: США решительно ответят на вторжение России в Украину, РФ либо пойдет на деэскалацию, либо столкнется со сдерживанием со стороны США.
- В Кремле заявили, что масштабные санкции против России за эскалацию в Украине могут привести к разрыву отношений США и РФ.
- 31 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен и Столтенберг обсудили деэскалацию военного давления России у границ Украины.
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