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Белый дом: Байден предложил Путину два варианта – деэскалация или сдерживание России

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2021, 09:05
Белый дом: Байден предложил Путину два варианта – деэскалация или сдерживание России - Фото
Путин и Байден (Фото - ЕРА)

Россия либо пойдет на деэскалацию в Украине, либо столкнется со сдерживанием со стороны США. Об этом заявил высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена по итогам переговоров американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным, передает пресс-служба Белого Дома.

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Он объяснил, что главной целью разговора было задать тон грядущим переговорам РФ и западных стран – и Байден изложил Путину два подхода к развитию отношений США и России.

По его словам, первый вариант – дипломатический путь, ведущий к деэскалации ситуации. Второй – направленный на сдерживание, он предполагает серьезные последствия для РФ, если она решит продолжить вторжение в Украину.

Чиновник отметил, что второй вариант включает в себя наложение экономических издержек на Россию, корректировку и увеличение сил НАТО в странах-союзниках, а также выделение Украине дополнительной помощи.

В то же время в разговоре президентов не прояснилось, приняла ли Россия окончательное решение о новом вторжении в Украину, отметил чиновник.

"Мы собираемся продолжать очень внимательно следить за передвижением и наращиванием российских войск на границе с Украиной и готовиться к любому решению, которое в конечном итоге будет принято президентом России. Мне больше нечего сказать по этому поводу", – заявил он.

По поводу требования России о нерасширении НАТО на восток, чиновник сказал, что позиция США неизменна – решения должны принимать суверенные страны и члены Альянса без участия третьей стороны.

Он также отметил, что президенты согласовали даты январских переговоров Запада с РФ. По его словам, Байден очень четко заявил, что США будут соблюдать принцип "ничего о вас без вас": не будет никаких переговоров о партнерах и союзниках без консультаций с ними. Путин ответил, что понял эту позицию.

По словам представителя Белого дома, в течение следующих 10 дней у США будет интенсивный период консультаций с партнерами и союзниками, в частности с Украиной.

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Марк Сировой
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