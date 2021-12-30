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Белый дом: Хотим взаимопонимания США, РФ, Украины и НАТО – нужен отвод российских войск

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2021, 08:04
Белый дом: Хотим взаимопонимания США, РФ, Украины и НАТО – нужен отвод российских войск - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Администрация президента США Джо Байдена дипломатией хочет добиться взаимопонимания между Америкой, Россией, Украиной и НАТО, но для этого нужна деэскалация и отвод войск РФ от границ Украины в места постоянной дислокации. Об этом заявил журналистам неназванный чиновник администрации, передает пресс-служба Белого дома.

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"Что касается нашего взгляда на дипломатию… Достижение концовки дипломатической игры – это достижение значимого взаимопонимания между США и Россией, НАТО и Россией или Украиной и Россией", – сказал он.

По словам спикера, это может произойти, когда наблюдается деэскалация – и ситуация улучшается, а не усугубляется. Сейчас же, отметил он, США обеспокоены характером развертывания войск России на украинских границах.

"Мы хотели бы видеть сокращение этого наращивания и возвращение сил в районы их регулярной подготовки или районы долгосрочного развертывания. И об этом мы и дальше будем сообщать российской стороне", – сказал представитель Белого дома.

По его словам, цель США – задействовать дипломатию, начать обсуждения, а затем посмотреть – удается ли создать такую ​​среду, которая ведет как к деэскалации, так и прогрессу за столом переговоров.

Читайте также: Байден даст понять Путину, что есть дипломатический путь к деэскалации — Белый дом

Марк Сировой
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