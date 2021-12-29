Зеленский провел переговоры с Блинкеном о сдерживании российской агрессии

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном о дипломатических усилиях по сдерживанию дальнейшей агрессии России. Об этом говорится в Twitter Блинкена.

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"В своем разговоре с президентом Украины подтвердил полную поддержку Украины со стороны США. Мы продолжим тесно консультироваться с Украиной, НАТО, союзниками и партнерами в наших дипломатических усилиях по сдерживанию дальнейшей агрессии России", – написал Блинкен.

Пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что стороны "обсудили усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и предстоящие дипломатические переговоры с Россией".

Вадим Ребрина

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