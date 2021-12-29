Зеленский провел переговоры с Блинкеном о сдерживании российской агрессии
29.12.2021, 19:37
Владимир Зеленский и Энтони Блинкен (Фото – пресс-служба президента)
Президент Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном о дипломатических усилиях по сдерживанию дальнейшей агрессии России. Об этом говорится в Twitter Блинкена.
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"В своем разговоре с президентом Украины подтвердил полную поддержку Украины со стороны США. Мы продолжим тесно консультироваться с Украиной, НАТО, союзниками и партнерами в наших дипломатических усилиях по сдерживанию дальнейшей агрессии России", – написал Блинкен.
Пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что стороны "обсудили усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и предстоящие дипломатические переговоры с Россией".
- По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.
- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
- США в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.
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