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Зеленский провел переговоры с Блинкеном о сдерживании российской агрессии

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29.12.2021, 19:37
Зеленский провел переговоры с Блинкеном о сдерживании российской агрессии - Фото
Владимир Зеленский и Энтони Блинкен (Фото – пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном о дипломатических усилиях по сдерживанию дальнейшей агрессии России. Об этом говорится в Twitter Блинкена.

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"В своем разговоре с президентом Украины подтвердил полную поддержку Украины со стороны США. Мы продолжим тесно консультироваться с Украиной, НАТО, союзниками и партнерами в наших дипломатических усилиях по сдерживанию дальнейшей агрессии России", – написал Блинкен.

Зеленский провел переговоры с Блинкеном о сдерживании российской агрессии

Пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что стороны "обсудили усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и предстоящие дипломатические переговоры с Россией".

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Россия Энтони Блинкен
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