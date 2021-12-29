UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Завтра Байден созвонится с Путиным: разговор инициировала Россия

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 20:03
Завтра Байден созвонится с Путиным: разговор инициировала Россия - Фото
Владимир Путин и Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным завтра, 30 декабря, сообщает пресс-служба Белого дома. Пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Эмили Хорн в комментарии CNN сообщила, что звонок был запрошен Путиным, и Байден согласился, так как "считает, что когда речь идет о России, ничто не может заменить прямого диалога на уровне лидер-лидер".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ожидается, что лидеры двух стран созвонятся в четверг, чтобы обсудить ряд тем, включая дипломатические переговоры Штатов с Россией, запланированные на январь. Завтрашний разговор запланирован на 15:30 по местному времени (22:30 по Киеву).

Хорн сообщила, что администрация Байдена продолжает вести широкую дипломатию с европейскими союзниками и партнерами, координируя общий подход в ответ на наращивание военной мощи России на границе с Украиной.

Также Хорн напомнила, что Байден общался с лидерами по всей Европе, а официальные лица администрации взаимодействовали с НАТО, ЕС и ОБСЕ, провели много консультаций со своими коллегами, в том числе с Украиной.

По словам Хорн, Байден планирует предварительно обсудить запланированные на 10 января переговоры между США и Россией, а также встречи России с НАТО и ОБСЕ, намеченные на 12 и 13 января.

Представительница Белого дома отметила, что консультации с союзниками и партнерами США были "приоритетом для администрации с самого начала", и Байден заявит об этом и Путину. В этом свете сегодня госсекретарь Энтони Блинкен провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также: "Это абсурд". Боррель не видит смысла в предложенных Россией переговорах с США без ЕС

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин переговоры джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 