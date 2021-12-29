Завтра Байден созвонится с Путиным: разговор инициировала Россия

Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным завтра, 30 декабря, сообщает пресс-служба Белого дома. Пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Эмили Хорн в комментарии CNN сообщила, что звонок был запрошен Путиным, и Байден согласился, так как "считает, что когда речь идет о России, ничто не может заменить прямого диалога на уровне лидер-лидер".

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Ожидается, что лидеры двух стран созвонятся в четверг, чтобы обсудить ряд тем, включая дипломатические переговоры Штатов с Россией, запланированные на январь. Завтрашний разговор запланирован на 15:30 по местному времени (22:30 по Киеву).

Хорн сообщила, что администрация Байдена продолжает вести широкую дипломатию с европейскими союзниками и партнерами, координируя общий подход в ответ на наращивание военной мощи России на границе с Украиной.

Также Хорн напомнила, что Байден общался с лидерами по всей Европе, а официальные лица администрации взаимодействовали с НАТО, ЕС и ОБСЕ, провели много консультаций со своими коллегами, в том числе с Украиной.

По словам Хорн, Байден планирует предварительно обсудить запланированные на 10 января переговоры между США и Россией, а также встречи России с НАТО и ОБСЕ, намеченные на 12 и 13 января.

Представительница Белого дома отметила, что консультации с союзниками и партнерами США были "приоритетом для администрации с самого начала", и Байден заявит об этом и Путину. В этом свете сегодня госсекретарь Энтони Блинкен провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Оксана Житнюк

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