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Столтенберг планирует заседание Совета Россия-НАТО на 12 января

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2021, 07:47
Столтенберг планирует заседание Совета Россия-НАТО на 12 января - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг планирует провести 12 января заседание Совета Россия-НАТО. Об этом заявил представитель Альянса в Брюсселе, передает DW.

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Представитель НАТО отметил, что Столтенберг постоянно находится в контакте с российской стороной по этому вопросу. Однако комментариев РФ о планах провести заседание Совета 12 января пока не было.

Посол США в России Джон Салливан называл Совет Россия-НАТО одним из трех форматов (наряду с ОБСЕ и двусторонними контактами Америки и РФ), в которых может происходить диалог после выдвинутых Россией требований по "гарантиям безопасности".

В агентстве отмечают, что Совет Россия-НАТО на собирался с июля 2019 года. По словам экспертов, переговоры не могли согласовать из-за отказа Кремля обсуждать на уровне Совета ситуацию на Востоке Украины.

Кроме того, пишут DW, на 12-13 января 2022-го запланировано заседание Военного комитета НАТО в Брюсселе на уровне начальников штабов стран-членов. ВК – основной источник военных советов НАТО, он отвечает за перевод политических указаний в военную сферу, а также за рекомендации по мерам для обороны членов Альянса.

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