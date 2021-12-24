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США не готовы просто взять и подписать требования России – посол Америки в РФ

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2021, 07:35
США не готовы просто взять и подписать требования России – посол Америки в РФ - Фото
Джон Салливан, Владимир Путин и Сергей Лавров (фото - ЕРА)

США не готовы просто подписать требования "гарантий безопасности" России, поскольку тоже имеют свой интерес по этому вопросу и будут поднимать на переговорах свои опасения. Об этом в интервью Коммерсантъ заявил посол США в РФ Джон Салливан.

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"США не готовы просто взять и подписать эти документы. Тем более что один из них адресован не США, а НАТО, и предполагается, что это будет договор между Россией и НАТО, так что это невозможно", – заявил он.

При этом посол отметил, что США также не готовы просто подписать документ, который Москва адресовала Вашингтону.

Он объяснил, что у США есть свои интересы в области безопасности – и российская сторона должна их учитывать. "Если бы это было так просто, не было бы необходимости в дипломатии", – добавил Салливан.

Дипломат подчеркнул, что переговоры с РФ будут "улицей с двусторонним движением" – и США будут поднимать на них собственные озабоченности и опасения.

Посол также отметил, что сейчас есть три формата для дискуссии с РФ: Совет Россия-НАТО, ОБСЕ и двусторонние консультации Москвы и Вашингтона.

В целом он сказал, что США готовы на диалог и дискуссию с Россией, но у Соединенных Штатов есть "фундаментальные ценности", по поводу которых они не пойдут на компромисс.

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Марк Сировой
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