Путин грозит Западу военно-техническими мерами и считает, сколько летят ракеты из Украины

Президент России Владимир Путин пригрозил Западу "военно-техническими мерами" в ответ на, по его мнению, "недружественные шаги". Об этом Путин заявил во время выступления в Минобороны РФ.

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Он утверждал, что США "манипулируют" международным правом и "выходят из международных договоров, которые им становятся не интересны". Путин также сетовал на расширение НАТО на восток и в целом назначил Запад "виновным в напряженности в Европе".

"В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем принимать адекватные ответные военно-технические меры. На недружественные шаги – жестко реагировать. Хочу подчеркнуть – имеем на это полное право", – сказал Путин.

Кроме того, Путин в очередной раз заявил, что в случае размещения в Украине ракет США и НАТО их подлетное время до Москвы составит 7-10 минут, а гиперзвуковых ракет – 5 минут.

Президент РФ считает этом "вызовом для безопасности" его страны, а потому требует юридические гарантии нерасширения НАТО на восток и неразмещения "в сопредельных с Россией странах ударных наступательных систем вооружения".

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Марк Сировой

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