Путин грозит Западу военно-техническими мерами и считает, сколько летят ракеты из Украины
Президент России Владимир Путин пригрозил Западу "военно-техническими мерами" в ответ на, по его мнению, "недружественные шаги". Об этом Путин заявил во время выступления в Минобороны РФ.
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Он утверждал, что США "манипулируют" международным правом и "выходят из международных договоров, которые им становятся не интересны". Путин также сетовал на расширение НАТО на восток и в целом назначил Запад "виновным в напряженности в Европе".
"В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем принимать адекватные ответные военно-технические меры. На недружественные шаги – жестко реагировать. Хочу подчеркнуть – имеем на это полное право", – сказал Путин.
Кроме того, Путин в очередной раз заявил, что в случае размещения в Украине ракет США и НАТО их подлетное время до Москвы составит 7-10 минут, а гиперзвуковых ракет – 5 минут.
Президент РФ считает этом "вызовом для безопасности" его страны, а потому требует юридические гарантии нерасширения НАТО на восток и неразмещения "в сопредельных с Россией странах ударных наступательных систем вооружения".
- По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.
- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
- США заявили, что в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.
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