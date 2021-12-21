США ответили на требования РФ: Судьбу Украины в НАТО должны решать Киев и члены Альянса

Вопрос отношений Украины и НАТО должны решать сама Украина и 30 стран-членов Альянса. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки, реагируя на требование России о нерасширении НАТО на восток.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Она отметила, что президент США Джо Байден и его администрация неоднократно выражали позицию: право суверенных стран самостоятельно выбирать себе партнеров и союзников – ключевой принцип европейской безопасности.

По словам Псаки, этот принцип остается политикой США – и сегодня Соединенные Штаты поддерживают стремление стран вступить в НАТО и соответствовать для этого конкретным требованиям.

"Отношения НАТО с Украиной – это вопрос, который должны решать только Украина и 30 союзников по НАТО", – подытожила спикер Белого дома.

Читайте также: Дуда призвал не вестись на шантаж Кремля по НАТО. И сравнил Россию с грабителем домов

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.