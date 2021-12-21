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США ответили на требования РФ: Судьбу Украины в НАТО должны решать Киев и члены Альянса

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 07:13
США ответили на требования РФ: Судьбу Украины в НАТО должны решать Киев и члены Альянса - Фото
Джен Псаки (фото - ЕРА)

Вопрос отношений Украины и НАТО должны решать сама Украина и 30 стран-членов Альянса. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки, реагируя на требование России о нерасширении НАТО на восток.

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Она отметила, что президент США Джо Байден и его администрация неоднократно выражали позицию: право суверенных стран самостоятельно выбирать себе партнеров и союзников – ключевой принцип европейской безопасности.

По словам Псаки, этот принцип остается политикой США – и сегодня Соединенные Штаты поддерживают стремление стран вступить в НАТО и соответствовать для этого конкретным требованиям.

"Отношения НАТО с Украиной – это вопрос, который должны решать только Украина и 30 союзников по НАТО", – подытожила спикер Белого дома.

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Марк Сировой
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