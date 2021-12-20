Дуда призвал не вестись на шантаж Кремля по НАТО. И сравнил Россию с грабителем домов

Президент Польши Анджей Дуда призвал Запад не поддаваться на ультиматумы Кремля о невступлении Украины в НАТО, сравнив Россию с грабителем домов. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Гуте с президентом Владимиром Зеленским и лидером Литвы Гитанасом Науседой.

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По мнению Дуды, либо президент России Владимир Путин находится в ситуации, когда нужно показать имперскую силу, либо же считает сейчас слабыми Запад и НАТО. Президент Польши отметил, что историческая перспектива показывает: если соглашаться с ультиматумами государства с большим военным потенциалом – впоследствии будет большая агрессия и война.

"Мы должны посмотреть на историю. Мы не должны соглашаться на ультиматумы. На это должен быть серьезный ответ. Может быть и контрультиматум, чтобы попытаться успокоить сторону, которая хочет показать имперские амбиции", – сказал он.

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Президент Польши также предложил рассмотреть ситуацию на жизненном примере, когда кто-то приходит к кому-то домой, начинает стучать в дверь, требовать деньги и говорить, что ворвется и нападет, если его требования не будут выполнены.

"Даже если вы немного откроете двери, чтобы дать деньги, все равно на вас нападут, заберутся в ваш дом или квартиру. Такого не должно быть. Думаю, все понимают эту ситуацию. Жизнь нас учит – никогда нельзя поддаваться таким ультиматумам", – объяснил Дуда.

Он надеется, что и США, и другие страны НАТО понимают – нельзя поддаваться на шантаж России.

Марк Сировой

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