UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский улетел в Карпаты. Взял с собой Дуду и Науседу: о чем договариваются

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2021, 14:22
Зеленский улетел в Карпаты. Взял с собой Дуду и Науседу: о чем договариваются - Фото
Анджей Дуда, Владимир Зеленский и Гитанас Науседа (Фото – Офис президента)

Президент Владимир Зеленский вместе с лидерами Польши и Литвы обсуждает в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области "безопасность и противодействие общим вызовам". Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Рад видеть в заснеженных Карпатах своих настоящих друзей – Анджея Дуду и Гитанаса Науседу. В рамках Люблинского треугольника говорим о безопасности и координируем дальнейшие шаги по противодействию общим вызовам", – написал Зеленский в Twitter.

Зеленский улетел в Карпаты. Взял с собой Дуду и Науседу: о чем договариваются

Как сообщает пресс-служба Зеленского, "после завершения будет подписано совместное заявление президентов".

Как сообщил президент Польши в Twitter, "присутствие российских войск у российско-украинской и белорусско-польской границ беспокоят не только нас, но и наших союзников по НАТО".

"Безопасность Украины имеет фундаментальное значение. Мало того, что нельзя допустить какое-либо успешное нападение на Украину, но, прежде всего, должно быть сделано все, чтобы предотвратить такое нападение", – сообщил Дуда.

Зеленский улетел в Карпаты. Взял с собой Дуду и Науседу: о чем договариваются

По словам главы Литвы, страны "связывает общая история, общая борьба за свободу и общие цели жить в безопасной и стабильной Европе".

"Приехал сегодня в Украину, чтобы поддержать этот вызов, наполненный угрозами на ее границе с Россией. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеюсом Дудой мы установим стратегическое партнерство, подчеркивающее единство и решительность государств региона. Наш выбор суверенная независимая Украина в евроатлантической семье. Литва поддерживает право Украины свободно определять свое будущее и направление внешней политики", – написал Науседа в Facebook.

Зеленский улетел в Карпаты. Взял с собой Дуду и Науседу: о чем договариваются

Как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, "Люблинский треугольник является частью более широкой стратегии внешней политики, Украина формирует систему региональной безопасности и развивает политику соседства с государствами Центральной и Южной Европы согласно Стратегии внешнеполитической деятельности".

"Мы не сидим, сложа руки, в ожидании приглашения в большие блоки, а уже сегодня становимся создателями собственного благополучия и собственной безопасности. Люблинский треугольник способствует реализации евроинтеграционного курса Украины", – написал Кулеба в Facebook.

Зеленский улетел в Карпаты. Взял с собой Дуду и Науседу: о чем договариваются
СПРАВКА. Люблинский треугольник — трехсторонний региональный альянс для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой, целью которого является укрепление диалога между странами, поддержка интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.
  • 28 июля 2020 года глава МИД Кулеба сообщил, что Украина, Польша и Литва создали новый межрегиональный формат – Люблинский треугольник.
  • 15 сентября 2021года сообщалось, что Украина планирует провести саммит Люблинского треугольника на уровне президентов. Ожидается, что эта встреча может помочь Украине вступить в ЕС.
  • В ноябре США пригласили Украину на виртуальный саммит за демократию, который провел президент Соединенных Штатов Байден.

Александр Матвиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
анджей дуда саммит партнеры союзники Гитанас Науседа люблинский треугольник Владимимр Зеленский синегора
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 