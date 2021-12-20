Зеленский улетел в Карпаты. Взял с собой Дуду и Науседу: о чем договариваются

Президент Владимир Зеленский вместе с лидерами Польши и Литвы обсуждает в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области "безопасность и противодействие общим вызовам". Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

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"Рад видеть в заснеженных Карпатах своих настоящих друзей – Анджея Дуду и Гитанаса Науседу. В рамках Люблинского треугольника говорим о безопасности и координируем дальнейшие шаги по противодействию общим вызовам", – написал Зеленский в Twitter.

Как сообщает пресс-служба Зеленского, "после завершения будет подписано совместное заявление президентов".

Как сообщил президент Польши в Twitter, "присутствие российских войск у российско-украинской и белорусско-польской границ беспокоят не только нас, но и наших союзников по НАТО".

"Безопасность Украины имеет фундаментальное значение. Мало того, что нельзя допустить какое-либо успешное нападение на Украину, но, прежде всего, должно быть сделано все, чтобы предотвратить такое нападение", – сообщил Дуда.

По словам главы Литвы, страны "связывает общая история, общая борьба за свободу и общие цели жить в безопасной и стабильной Европе".

"Приехал сегодня в Украину, чтобы поддержать этот вызов, наполненный угрозами на ее границе с Россией. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеюсом Дудой мы установим стратегическое партнерство, подчеркивающее единство и решительность государств региона. Наш выбор суверенная независимая Украина в евроатлантической семье. Литва поддерживает право Украины свободно определять свое будущее и направление внешней политики", – написал Науседа в Facebook.

Как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, "Люблинский треугольник является частью более широкой стратегии внешней политики, Украина формирует систему региональной безопасности и развивает политику соседства с государствами Центральной и Южной Европы согласно Стратегии внешнеполитической деятельности".

"Мы не сидим, сложа руки, в ожидании приглашения в большие блоки, а уже сегодня становимся создателями собственного благополучия и собственной безопасности. Люблинский треугольник способствует реализации евроинтеграционного курса Украины", – написал Кулеба в Facebook.

СПРАВКА. Люблинский треугольник — трехсторонний региональный альянс для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой, целью которого является укрепление диалога между странами, поддержка интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.

28 июля 2020 года глава МИД Кулеба сообщил, что Украина, Польша и Литва создали новый межрегиональный формат – Люблинский треугольник.

15 сентября 2021года сообщалось, что Украина планирует провести саммит Люблинского треугольника на уровне президентов. Ожидается, что эта встреча может помочь Украине вступить в ЕС.

В ноябре США пригласили Украину на виртуальный саммит за демократию, который провел президент Соединенных Штатов Байден.

Александр Матвиенко

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