США пригласили Украину на саммит за демократию. России и Китая в списке нет
США пригласили Украину на виртуальный саммит за демократию, который проведет президент Соединенных Штатов Джо Байден. России и Китая в списке нет, говорится в перечне приглашенных стран на сайте Госдепа.
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Виртуальный саммит за демократию пройдет 9-10 декабря. Кроме Украины, США пригласили на него еще 109 стран, в том числе Грузию, Молдову, страны Балтии, Польшу, Великобританию, Тайвань и других.
В списке нет России, Китая, члена НАТО Турции и члена Европейского Союза Венгрии. Посмотреть список всех приглашенных на саммит за демократию можно по ссылке.
В пресс-службе Госдепа отмечают, что на саммите за демократию соберутся лидеры правительств, гражданского общества и частного сектора. Мероприятие будет посвящено вызовам и возможностям, с которыми сталкиваются демократии. Ключевые темы саммита:
1. Защита от авторитаризма;
2. Противодействие коррупции и борьба с ней;
3. Содействие уважению прав человека.
По задумке США, саммит должен предоставить лидерам платформу для объявления индивидуальных и коллективных обязательств, а также реформ и инициатив по защите демократии и прав человека в стране и за рубежом.
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