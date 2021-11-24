США пригласили Украину на саммит за демократию. России и Китая в списке нет

США пригласили Украину на виртуальный саммит за демократию, который проведет президент Соединенных Штатов Джо Байден. России и Китая в списке нет, говорится в перечне приглашенных стран на сайте Госдепа.

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Виртуальный саммит за демократию пройдет 9-10 декабря. Кроме Украины, США пригласили на него еще 109 стран, в том числе Грузию, Молдову, страны Балтии, Польшу, Великобританию, Тайвань и других.

В списке нет России, Китая, члена НАТО Турции и члена Европейского Союза Венгрии. Посмотреть список всех приглашенных на саммит за демократию можно по ссылке.

В пресс-службе Госдепа отмечают, что на саммите за демократию соберутся лидеры правительств, гражданского общества и частного сектора. Мероприятие будет посвящено вызовам и возможностям, с которыми сталкиваются демократии. Ключевые темы саммита:

1. Защита от авторитаризма;

2. Противодействие коррупции и борьба с ней;

3. Содействие уважению прав человека.

По задумке США, саммит должен предоставить лидерам платформу для объявления индивидуальных и коллективных обязательств, а также реформ и инициатив по защите демократии и прав человека в стране и за рубежом.

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Марк Сировой

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