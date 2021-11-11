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США обеспокоены, что Россия может повторить "ошибку 2014 года" у границ Украины – Блинкен

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2021, 07:31
США обеспокоены, что Россия может повторить
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (фото - Dmytro Kuleba, Facebook)

США обеспокоены маневрами российских войск у границы Украины и тем, что РФ может совершить ошибку, попытавшись повторить сценарий 2014 года, когда она оккупировала Крым и часть Донбасса. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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По его словам, США обеспокоены активностью РФ у границ Украины, следят за этим очень внимательно и активно консультируются с союзниками и партнерами. Вашингтону не известны намерения России, но он знает ее тактику, отмечает Блинкен.

"Мы обеспокоены тем, что Россия может совершить серьезную ошибку, попытавшись повторить то, что она предприняла еще в 2014 году, когда она сосредоточила силы вдоль границы, перешла на суверенную украинскую территорию и ложно заявила, что это было спровоцировано", – сказал он.

Глава Госдепа также поблагодарил Украину за сдержанность на фоне этой ситуации и провокаций, которые могут исходить со стороны России.

Кулеба отметил, что важны не только правильные заявления, но и действия.

"Мы обсуждали сегодня с госсекретарем Блинкеном не только сообщения и нарративы, которые Россия должна услышать, но и действия, которые она увидит. Это делается не с целью, чтобы спровоцировать Россию или дать ей повод, а для того, чтобы удержать Россию и демотивировать ее от перехода к дальнейшей эскалации", – добавил он.

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Марк Сировой
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войска РФ госдеп дмитрий кулеба границы Энтони Блинкен Крим Донбас
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