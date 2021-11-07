У Зеленского о "наращивании войск РФ" у границы: Зачем СМИ США так пишут – вопрос

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никофоров заявил, что у Министерства обороны и разведки нет информации о наращивании российских войск у границы Украины, но остается открытым вопрос, зачем СМИ США распространяют такие данные. Об этом Никифоров сказал в эфире телеканала Дом.

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Он отметил, что Минобороны не подтверждает подобные сообщения и считает их элементом психологического и пропагандистского давления.

Никифоров сообщил, что по возвращению из Шотландии Зеленский провел селекторное совещание, на котором обсуждалась ситуация с коронавирусом и ряд вопросов, касающихся нацбезопасности. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на совещании "не рассказал ни о чем тревожном, что должно насторожить".

"Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, и правдива ли она", – сказал он, добавив, что в ОП сейчас нет никакого подтверждения этим данным.

30 октября 2021-го The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщил, что Россия возобновила наращивание военного присутствия у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность у некоторых официальных лиц в США и Европе. Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили.

Украинская разведка заявляла, что Россия не перебрасывала дополнительные войска, а информацию об этом назвала "элементом психологического давления". Также секретарь СНБО Алексей Данилов отрицает данные об активности российских войск.

По данным Минобороны, сейчас у границ и на оккупированных территориях Украины находятся около 90 000 российских военных. В Пентагоне пока ничего откровенно агрессивного не видят. Кремль отказывается прояснять ситуацию.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что нынешнее движение российских войск у границі – типичное для российско-украинской войны, а "больших новостей, чем сейчас" стоит ожидать в декабре и январе.

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Оксана Житнюк

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