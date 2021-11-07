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У Зеленского о "наращивании войск РФ" у границы: Зачем СМИ США так пишут – вопрос

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2021, 16:38
У Зеленского о
Никифоров Сергей Фото: пресс-служба Офиса президента

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никофоров заявил, что у Министерства обороны и разведки нет информации о наращивании российских войск у границы Украины, но остается открытым вопрос, зачем СМИ США распространяют такие данные. Об этом Никифоров сказал в эфире телеканала Дом.

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Он отметил, что Минобороны не подтверждает подобные сообщения и считает их элементом психологического и пропагандистского давления.

Никифоров сообщил, что по возвращению из Шотландии Зеленский провел селекторное совещание, на котором обсуждалась ситуация с коронавирусом и ряд вопросов, касающихся нацбезопасности. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на совещании "не рассказал ни о чем тревожном, что должно насторожить".

"Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, и правдива ли она", – сказал он, добавив, что в ОП сейчас нет никакого подтверждения этим данным.

Читайте также: Путин снова угрожает Украине. Разведка и военные объясняют, зачем это Москве

Оксана Житнюк
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