У границ и на оккупированных территориях Украины находятся 90 000 военных РФ – Минобороны

У границ и на оккупированных территориях Украины находятся около 90 000 российских военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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По данным Главного управления разведки, по состоянию на начало ноября 2021 года у украинской границы и на временно оккупированных территориях Россия сосредоточила группировку войск общей численностью около 90 000 человек.

"Факты, предоставляемые разведывательными органами Украины, находят свое подтверждение при обмене информацией с нашими партнерами", – говорится в сообщении Минобороны.

Как отмечается, в состав российской группировки входят войска 8-й и 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ.

Кроме того, вблизи украинской границы базируются отдельные соединения и части 4-й и 6-й армий военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил ВС РФ.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских оккупационных войск.

В Минобороны сообщили, что в течение второго полугодия 2021 года вблизи границы Украины Россия провела серию широкомасштабных командно-штабных учений. К ним привлекались войска Южного и Западного военных округов, а также отдельные части и подразделения 41-й армии Центрального военного округа и воздушно-десантных войск ВС РФ.

После завершения учений части и подразделения 41-й армии остались в европейской части России, в частности, в районе населенного пункта Ельня, в Смоленской области, на расстоянии около 260 километров от государственной границы с Украиной.

В МОУ отметили, что Россия периодически использует практику переброски и накопления военных подразделений для поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства.

30 октября издание The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщила, что Россия возобновила наращивание военного присутствия у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность у некоторых официальных лиц в США и Европе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили.

Украинская разведка заявляла, что Россия не перебрасывала дополнительные войска, а информацию об этом назвала "элементом психологического давления".

Секретарь СНБО Алексей Данилов отрицает данные об активности российских войск на границе с Украиной.

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Наталия Медведева

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