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Украинская армия готова к возможной эскалации со стороны России — командующий ОС

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2021, 19:21
Украинская армия готова к возможной эскалации со стороны России — командующий ОС - Фото
Александр Павлюк (скриншот с видео)

Командующий объединенными силами, генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк заверил, что украинские военные готовы к возможному "новому витку боевых действий" со стороны России. Об этом он сказал в интервью американскому журналисту Нолану Питерсону в рамках "Миссии Восток" Украинского центра безопасности и сотрудничества.

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"Мы прекрасно понимаем, кто перед нами. Прекрасно понимаем то, как Россия ведет войну. Мы готовы к эскалации, готовы к новому витку боевых действий. Помимо стабилизационной операции, у нас готова оборонительная операция, по возможности проведем и контр-наступательную операцию. Войска к этому готовы", – сказал Павлюк в ответ на вопрос, ожидает ли он возможной эскалации конфликта и готов ли, как командующий, к такому развитию событий.

Вадим Ребрина
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оос Россия Донбасс александр павлюк
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