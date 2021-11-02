Украинская армия готова к возможной эскалации со стороны России — командующий ОС

Командующий объединенными силами, генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк заверил, что украинские военные готовы к возможному "новому витку боевых действий" со стороны России. Об этом он сказал в интервью американскому журналисту Нолану Питерсону в рамках "Миссии Восток" Украинского центра безопасности и сотрудничества.

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"Мы прекрасно понимаем, кто перед нами. Прекрасно понимаем то, как Россия ведет войну. Мы готовы к эскалации, готовы к новому витку боевых действий. Помимо стабилизационной операции, у нас готова оборонительная операция, по возможности проведем и контр-наступательную операцию. Войска к этому готовы", – сказал Павлюк в ответ на вопрос, ожидает ли он возможной эскалации конфликта и готов ли, как командующий, к такому развитию событий.

30 октября издание The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщила, что Россия возобновила наращивание военного присутствия у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность у некоторых официальных лиц в США и Европе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили.

Украинская разведка заявляла, что Россия не перебрасывала дополнительные войска, а информацию об этом назвала "элементом психологического давления".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отрицает данные об активности российских войск на границе с Украиной.

Вадим Ребрина

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