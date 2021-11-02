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Данилов опроверг информацию об активности войск РФ: На границе обычная ситуация

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2021, 16:17
Данилов опроверг информацию об активности войск РФ: На границе обычная ситуация - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отрицает данные об активности российских войск на границе с Украиной. Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.

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Данилов не подтвердил информацию американского издания Politico, которое ранее опубликовало снимки скопления войск РФ возле северной границы Украины.

"Возле границ Украины активности войск РФ не наблюдаем. Есть обычная ситуация, связанная с процессами, за которыми мы очень внимательно следим. Что будет завтра, будем понимать завтра", – сказал он.

Данилов отметил, что "есть много факторов", почему такая информация появляется в медиа.

Также в комментарии Радио Свобода, Данилов называл данные о войсках РФ дезинформацией. Он подчеркнул, что ситуация в последние дни не менялась.

"Пусть они покажут фотографии, которые были там месяц назад, две недели назад – вы увидите одни и те же фотографии", – добавил Данилов.

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Елизавета Кумбер, Владислав Сердюк
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война Донбасс граница войска Алексей Данилов
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