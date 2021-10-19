Министр обороны США: Давайте четко – Россия начала войну на Донбассе и мешает миру
19.10.2021, 14:32
Ллойд Остин (фото - ЕРА)
Россия начала войну на Донбассе и препятствует миру – США будут поддерживать обороноспособность Украины. Об этом заявил в Киеве глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге с министром обороны Андреем Тараном.
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"Давайте говорить четко: Россия начала эту войну. Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию", – сказал он.
По словам Остина, Россия начала нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины. США со своей стороны будут делать все, чтобы поддержать Украину, улучшать ее способность защищать свой суверенитет и неприкосновенность.
- Сегодня Остин приехал в Киев. Он встретился с Тараном и должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским.
- Зеленский заявлял, что Остин в Киеве должен детально проработать рамочное соглашение о стратегическом оборонном партнерстве Украины и США, подписанное во время сентябрьского визита президента в Вашингтон.
- До конца года Украину должны посетить все ключевые министры США.
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