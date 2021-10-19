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Министр обороны США: Давайте четко – Россия начала войну на Донбассе и мешает миру

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 14:32
Министр обороны США: Давайте четко – Россия начала войну на Донбассе и мешает миру - Фото
Ллойд Остин (фото - ЕРА)

Россия начала войну на Донбассе и препятствует миру – США будут поддерживать обороноспособность Украины. Об этом заявил в Киеве глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге с министром обороны Андреем Тараном.

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"Давайте говорить четко: Россия начала эту войну. Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию", – сказал он.

По словам Остина, Россия начала нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины. США со своей стороны будут делать все, чтобы поддержать Украину, улучшать ее способность защищать свой суверенитет и неприкосновенность.

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Марк Сировой
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пентагон война Донбасс Андрей Таран Ллойд Остин
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