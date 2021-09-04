До конца года ключевые министры США приедут в Украину – вице-премьер

До конца года в Украину приедут ключевые министры США. Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера заявила вице-премьер по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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Она отметила, что эксперты называют политическими договоренности, достигнутые во время делегации президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако и Украина, и США хотят их структурировать, говорит вице-пермьер.

"Начинается структурный диалог. До конца года ключевые украинские и американские министры будут находиться в Киеве, где будут внедряться договоренности по энергетике, климату, экономике, коммерческому сотрудничеству по договоренности на $3 млрд", – сказала она.

Стефанишина также отметила, что ожидания Украины удовлетворило оборонное соглашение с Пентагоном. Зеленский ранее заявлял, что министр обороны США Ллойд Остин осенью приедет в Киев, чтобы детально проработать его с украинскими коллегами.

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Марк Сировой

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