Итоги визита Зеленского в США в инфографике от МИД: главное
02.09.2021, 11:57
Владимир Зеленский и Джо Байден (фото - пресс-служба ОП)
В МИД подвели итоги визита президента Владимира Зеленского в США, опубликовав инфографику по основным договоренностям.
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Основываясь на тексте совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США, в МИД подготовили инфографику с ключевыми позициями договоренностей между странами в области безопасности и обороны; демократии, правосудия и прав человека; экономического роста и процветания, борьбы с пандемией коронавируса и гуманитарной помощи, а также энергетической безопасности и изменения климата.
- 31 августа 2021 года Зеленский прилетел в Вашингтон, провел много встреч, в том числе в Пентагоне и Министерстве энергетики США: результаты первого дня визита.
- Было подписано соглашение о стратегических основах оборонного партнерства: документ.
- Зеленский также предложил Байдену формат участия в переговорах по Донбассу, США будут думать об этом.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что президенты "вывели отношения Украина-США на новый уровень".
- Все главные новости и интересные моменты визита президента в США – в нашей хронике.
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