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Итоги визита Зеленского в США в инфографике от МИД: главное

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2021, 11:57
Итоги визита Зеленского в США в инфографике от МИД: главное - Фото
Владимир Зеленский и Джо Байден (фото - пресс-служба ОП)

В МИД подвели итоги визита президента Владимира Зеленского в США, опубликовав инфографику по основным договоренностям.

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Основываясь на тексте совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США, в МИД подготовили инфографику с ключевыми позициями договоренностей между странами в области безопасности и обороны; демократии, правосудия и прав человека; экономического роста и процветания, борьбы с пандемией коронавируса и гуманитарной помощи, а также энергетической безопасности и изменения климата.

  • Все главные новости и интересные моменты визита президента в США – в нашей хронике.

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Денис Юдин
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Владимир Зеленский МИД инфографика визит зеленского в США
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