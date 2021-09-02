Итоги визита Зеленского в США в инфографике от МИД: главное

В МИД подвели итоги визита президента Владимира Зеленского в США, опубликовав инфографику по основным договоренностям.

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Основываясь на тексте совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США, в МИД подготовили инфографику с ключевыми позициями договоренностей между странами в области безопасности и обороны; демократии, правосудия и прав человека; экономического роста и процветания, борьбы с пандемией коронавируса и гуманитарной помощи, а также энергетической безопасности и изменения климата.

31 августа 2021 года Зеленский прилетел в Вашингтон, провел много встреч, в том числе в Пентагоне и Министерстве энергетики США: результаты первого дня визита.

Все главные новости и интересные моменты визита президента в США – в нашей хронике.

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Денис Юдин

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