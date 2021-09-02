Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско "украинизировали" – фото

Президент Владимир Зеленский прибыл в Калифорнию в рамках рабочего визита в США. Об этом сообщает в Facebook Офис президента.

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В честь прибытия Зеленского в Калифорнию мэрию Сан-Франциско подсветили в цвета украинского флага. Это сделали по инициативе властей штата, пишут в ОП.

После встречи с президентом США Джо Байденом Зеленский отмечал на брифинге, что посетит в Калифорнии не только Сан-Франциско, но и Лос-Анджелес.

В западном штате украинская делегация встретится с "технологичными, цифровыми компаниями", отмечал президент. "Apple, там много вещей. Я думаю, будет позитивный результат насчет присутствия на нашем рынке", – сказал он.

В ОП же отмечают, что визит Зеленского – первый визит президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости.

Все главные новости и интересные моменты визита президента в США – в нашей хронике.

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Марк Сировой

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