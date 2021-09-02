Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско "украинизировали" – фото
Президент Владимир Зеленский прибыл в Калифорнию в рамках рабочего визита в США. Об этом сообщает в Facebook Офис президента.
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В честь прибытия Зеленского в Калифорнию мэрию Сан-Франциско подсветили в цвета украинского флага. Это сделали по инициативе властей штата, пишут в ОП.
После встречи с президентом США Джо Байденом Зеленский отмечал на брифинге, что посетит в Калифорнии не только Сан-Франциско, но и Лос-Анджелес.
В западном штате украинская делегация встретится с "технологичными, цифровыми компаниями", отмечал президент. "Apple, там много вещей. Я думаю, будет позитивный результат насчет присутствия на нашем рынке", – сказал он.
В ОП же отмечают, что визит Зеленского – первый визит президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости.
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