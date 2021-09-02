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Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско "украинизировали" – фото

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2021, 09:19
Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско
Мэрия Сан-Франциско, визит Зеленского в Калифорнию (фото 2 - пресс-служба ОП)

Президент Владимир Зеленский прибыл в Калифорнию в рамках рабочего визита в США. Об этом сообщает в Facebook Офис президента.

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В честь прибытия Зеленского в Калифорнию мэрию Сан-Франциско подсветили в цвета украинского флага. Это сделали по инициативе властей штата, пишут в ОП.

После встречи с президентом США Джо Байденом Зеленский отмечал на брифинге, что посетит в Калифорнии не только Сан-Франциско, но и Лос-Анджелес.

В западном штате украинская делегация встретится с "технологичными, цифровыми компаниями", отмечал президент. "Apple, там много вещей. Я думаю, будет позитивный результат насчет присутствия на нашем рынке", – сказал он.  

В ОП же отмечают, что визит Зеленского – первый визит президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости.

  • Все главные новости и интересные моменты визита президента в США – в нашей хронике.

Читайте также: Сенатор недоволен словами Байдена Зеленскому: Солнечные батареи не остановят агрессию РФ

Марк Сировой
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Владимир Зеленский apple калифорния джо байден сан-франциско
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