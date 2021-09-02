Зеленский о встрече с Байденом: Ноль негатива к Украине, нормальный мужской разговор

В США видят результаты реформ и никакого негатива к Украине нет, заявил президент Владимир Зеленский на брифинге после встречи с президентом США Джо Байденом.

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Зеленский назвал встречу с Байденом "нормальной и продуктивной". Он отметил, что атмосфера не всегда была солнечной, это была "нормальная мужская беседа".

То, что встреча продлилась два часа вместо запланированного часа, говорит о заинтересованности сторон в результате диалога, уверен Зеленский.

По словам Зеленского, Байден понимает большие шаги Украины по реформам, особо отмечает земельную, судебную реформы и инфраструктурные изменения и видит результат.

"Я в кабинете так не вижу, как кто-нибудь... но я доволен, что на уровне президента США видят позитив", – подчеркнул Зеленский.

"Негатива со стороны США к Украине, ко мне лично, к моей команде, к офису президента негатива не было совсем, ноль, ни одного аспекта, ни одного слова. Это приятно", – добавил он.

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Денис Юдин

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