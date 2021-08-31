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Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства

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31.08.2021, 22:55
Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства - Фото
Фото: twitter.com/zelenskyyua

В Пентагоне министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. Об этом в Twitter сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Новый этап в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере. В Пентагоне подписано соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства. Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ", – написал Зеленский.

В ходе публичной части встречи Остин сказал, что подписанное соглашение "усиливает наши приоритеты относительно обеспечения нашего двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, в помощи Украине в противостоянии российской агрессии, внедрении оборонно-промышленных реформ с целью поддержки стремления Украины в НАТО и углублении нашего сотрудничества в таких направлениях как безопасность в Черном море, кибероборона и обмен между разведками".

Также, по словам главы Минобороны США, сегодня подписано "соглашение о проектах в областях исследования, разработки, тестирования и оценки с целью предоставления базы для создания общих систем вооружения, военно-технического сотрудничества по отдельным проектам".

Он напомнил, что президент США Джо Байден одобрил выделение дополнительного пакета помощи в сфере безопасности на $60 млн, который включает противотанковые системы Javelin и другие виды вооружения.

"США и наши союзники привержены поддержке права Украины на определение своей внешней политики без внешнего вмешательства", – сказал Остин.

Зеленский поблагодарил американского министра за поддержу Украины.

Продолжается официальный визит президента Украины в США. LIGA.net ведет хронику этого события.

Читайте также: Зеленский в США призвал провести трехсторонние консультации по "Северному потоку-2"

Вадим Ребрина
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пентагон Владимир Зеленский Ллойд Остин
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