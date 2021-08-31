Зеленский в США призвал провести трехсторонние консультации по "Северному потоку-2"
В рамках визита в Вашингтон президент Владимир Зеленский встретился с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы энергетической безопасности Украины и региона, сообщает пресс-служба Зеленского.
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Состоялся подробный обмен мнениями об угрозах "Северного потока – 2" для безопасности Украины и энергетической безопасности в Европе. Стороны констатировали общность подходов Украины и США относительно рисков, которые несет этот проект.
"Российский газ самый грязный в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции", – сказал Зеленский.
Он отметил важность создания эффективных предохранителей от использования Россией газа в качестве оружия.
В этом контексте президент отметил важность скорейшего начала регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина – Германия – США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности.
Стороны детально обсудили пути активизации сотрудничества между Украиной и США в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям и "зеленой" трансформации.
"Мы сознательно выбрали путь реформ и декарбонизации энергетической отрасли", – отметил Зеленский.
Было отмечено, что привлечение США к реализации этого амбициозного плана открывает возможности для развития нового качества партнерства между странами.
Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере ядерной энергетики и реализации проектов по строительству дополнительных реакторов на украинских АЭС, использование малых модульных реакторов.
- В конце мая США решили не вводить санкции против оператора Северного потока-2 Nord Stream 2 AG ради отношений с Германией. Президент США Джо Байден также объяснил, что на тот момент проект был уже почти завершен. Уже в августе Байден разрешил вводить санкции против всех строителей Северного потока-2 и США ввели новые санкции. Согласно договоренности Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель, РФ не должна использовать энергетику как оружие против соседей. За это ей обещают санкции. При этом президент Украины Владимир Зеленский упрекал глав США и Германии в отсутствии конкретных шагов по противодействию угрозам СП-2. По данным Bloomberg, Северный поток-2 должны достроить 12 сентября.
LIGA.net ведет хронику визита Зеленского в США.
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