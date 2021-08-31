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Зеленский в США призвал провести трехсторонние консультации по "Северному потоку-2"

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2021, 21:58
Зеленский в США призвал провести трехсторонние консультации по
Фото: ОП

В рамках визита в Вашингтон президент Владимир Зеленский встретился с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы энергетической безопасности Украины и региона, сообщает пресс-служба Зеленского.

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Состоялся подробный обмен мнениями об угрозах "Северного потока – 2" для безопасности Украины и энергетической безопасности в Европе. Стороны констатировали общность подходов Украины и США относительно рисков, которые несет этот проект.

"Российский газ самый грязный в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции", – сказал Зеленский.

Он отметил важность создания эффективных предохранителей от использования Россией газа в качестве оружия.

В этом контексте президент отметил важность скорейшего начала регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина – Германия – США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности.

Стороны детально обсудили пути активизации сотрудничества между Украиной и США в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям и "зеленой" трансформации.

"Мы сознательно выбрали путь реформ и декарбонизации энергетической отрасли", – отметил Зеленский.

Было отмечено, что привлечение США к реализации этого амбициозного плана открывает возможности для развития нового качества партнерства между странами.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере ядерной энергетики и реализации проектов по строительству дополнительных реакторов на украинских АЭС, использование малых модульных реакторов.

LIGA.net ведет хронику визита Зеленского в США.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Дженнифер Грэнхолм северный поток-2
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