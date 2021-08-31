1 сентября президент Владимир Зеленский встретится в Белом доме с американским коллегой Джо Байденом. Встречу президентов несколько раз переносили, планируется, что они поговорят тет-а-тет и в расширенном составе, а после этого будет совместное заявление.

Зеленский прилетел в Вашингтон 31 августа и должен провести в этот день восемь встреч, в частности в Пентагоне и Министерстве энергетики США. Президент рассчитывает на три оборонительных и одно энергетическое соглашения, а также на большой диспут по российско-немецкому трубопроводу Северному потоку-2.

После визита в Вашингтон Зеленский намерен посетить Калифорнию.

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