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Визит Зеленского в США и встреча с Байденом в Вашингтоне: все главные новости – LIVE - Фото

Визит Зеленского в США и встреча с Байденом в Вашингтоне: все главные новости – LIVELive

Цей матеріал також доступний українською
Визит Зеленского в США и встреча с Байденом в Вашингтоне: все главные новости – LIVELive
31.08.2021, 13:58
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Владимир Зеленский и Елена Зеленская в Вашингтоне (фото - zelenskyi_official, Instagram)

1 сентября президент Владимир Зеленский встретится в Белом доме с американским коллегой Джо Байденом. Встречу президентов несколько раз переносили, планируется, что они поговорят тет-а-тет и в расширенном составе, а после этого будет совместное заявление.

Зеленский прилетел в Вашингтон 31 августа и должен провести в этот день восемь встреч, в частности в Пентагоне и Министерстве энергетики США. Президент рассчитывает на три оборонительных и одно энергетическое соглашения, а также на большой диспут по российско-немецкому трубопроводу Северному потоку-2.

После визита в Вашингтон Зеленский намерен посетить Калифорнию.

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31.08.2021
13:52

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров ответил на обвинения журналистки Прямого в якобы блокировании ее деятельности со стороны ОП.

"Это обвинение в уголовном правонарушении. Пусть срочно обращается в полицию, если имеет такие факты",- заявил он (Детектор медиа).

13:40

Глава МИД Кулеба считает знаковым прием украинской делегации в Белом доме, несмотря на напряженный график администрации президента США из-за ситуации в Афганистане (ТСН).

"Считаю, что это очень знаково. Несмотря на все проблемы, несмотря на очень нагруженный график, отношения с Украиной являются приоритетными. Визит проходит по плану. Пожар идет по плану - знаете, есть такая поговорка", - заявил он.

13:40

Зеленский о программе жены: "Открываться будут важные аудиогиды для нашего государственного языка. Украинский дом мы откроем наконец в Вашингтоне. В the Capital of the USA будет наш украинский дом — очень крутой" (ТСН).

13:35

Украинска делегация поселилась в отеле Hay-Adams, буквально через дорогу от Белого дома (ТСН).

12:33

31 августа у Зеленского будет восемь встреч: первая - в Минэнергетики, вторая - в Пентагоне. 

12:15

Зеленский в Вашингтоне заявил, что должны быть три оборонительных соглашения, одно энергетическое и большой диспут по Северном потоку-2. 

По его словам, соглашения должны быть, но дьявол кроется нужно в деталях, и надо немного подождать.

12:11

Журналистка канала Прямой (принадлежит Порошенко) Екатерина Лисунова утверждает, что Офис президента блокирует работу журналистов ее канала в США.

"Представители офиса Зеленского не допускают телеканал Прямой к графику событий в рамках визита, блокируют аккредитации и активно препятствуют журналистской деятельности", - заявила она.

Лисунова говорит, что все таки сможет через Белый дом попасть на мероприятия, но только на те, за которые отвечает правительство США.

11:33

Сегодня Зеленский вместе с министром обороны Тараном встретится с главой Пентагона Остином.

Начало – около 21:00 по Киеву.

10:44

Елена Зеленская рассказала о части своих планов в США. Она планирует:

- запустить украинский аудиогид в усадьбе Маунт-Вернон первого президента США Джорджа Вашингтона;

- встретиться с женщинами Power women, участвовать в открытии Украинского дома;

- посетить музей Холокоста;

- провести встречи в Стэндфордском университете и управлении образовании Сан-Франциско;

- посетить художественную галерею De Young.

06:35

Зеленский с супругой Еленой прибыли в Вашингтон по приглашению Байдена.

30.08.2021
18:57

Зеленский повезет Байдену списки пленных и пропавших без вести украинцев.

15:39

Тезисы главы Слуги народа Корниенко о визите Зеленского в США:

- ключевая тема – возможность привлечения США к деоккупации Крыма и Донбасса;

- c Северным потоком-2 еще не все потеряно, вопрос энергетической безопасности будет подниматься;

- будут обсуждаться поддержка реформ в Украине, финансовая помощь, инвестиции и совместные проекты в некоторых секторах. 

11:17

Делегация во главе с Зеленским вылетает в США, сообщил глава Минцифры Федоров.

По его словам, в США также будут встречи с топ-компаниями и "питчинг Украины" крупнейшим инвесторам мира.

06:45

Зеленский 31 августа и 1 сентября будет в Вашингтоне, а затем посетит Калифорнию. 




00:01

Встречу Зеленского и Байдена перенесли с 31 августа на 1 сентября, поскольку 31 августа – последний день эвакуации войск США из Афганистана, заявили в ОП.

29.08.2021
23:59

Встреча Зеленского и Байдена в Вашингтоне была запланирована на 30 августа. В Конгрессе США призывали перенести встречу на другое время, так как эта дата совпадает с каникулами конгрессменов.

19 августа встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа, а затем – на 1 сентября

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Теги: Владимир Зеленский, белый дом, вашингтон, джо байден
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