1 сентября президент Владимир Зеленский встретится в Белом доме с американским коллегой Джо Байденом. Встречу президентов несколько раз переносили, планируется, что они поговорят тет-а-тет и в расширенном составе, а после этого будет совместное заявление.
Зеленский прилетел в Вашингтон 31 августа и должен провести в этот день восемь встреч, в частности в Пентагоне и Министерстве энергетики США. Президент рассчитывает на три оборонительных и одно энергетическое соглашения, а также на большой диспут по российско-немецкому трубопроводу Северному потоку-2.
После визита в Вашингтон Зеленский намерен посетить Калифорнию.
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Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров ответил на обвинения журналистки Прямого в якобы блокировании ее деятельности со стороны ОП.
"Это обвинение в уголовном правонарушении. Пусть срочно обращается в полицию, если имеет такие факты",- заявил он (Детектор медиа).
Глава МИД Кулеба считает знаковым прием украинской делегации в Белом доме, несмотря на напряженный график администрации президента США из-за ситуации в Афганистане (ТСН).
"Считаю, что это очень знаково. Несмотря на все проблемы, несмотря на очень нагруженный график, отношения с Украиной являются приоритетными. Визит проходит по плану. Пожар идет по плану - знаете, есть такая поговорка", - заявил он.
Зеленский о программе жены: "Открываться будут важные аудиогиды для нашего государственного языка. Украинский дом мы откроем наконец в Вашингтоне. В the Capital of the USA будет наш украинский дом — очень крутой" (ТСН).
Украинска делегация поселилась в отеле Hay-Adams, буквально через дорогу от Белого дома (ТСН).
31 августа у Зеленского будет восемь встреч: первая - в Минэнергетики, вторая - в Пентагоне.
Зеленский в Вашингтоне заявил, что должны быть три оборонительных соглашения, одно энергетическое и большой диспут по Северном потоку-2.
По его словам, соглашения должны быть, но дьявол кроется нужно в деталях, и надо немного подождать.
Журналистка канала Прямой (принадлежит Порошенко) Екатерина Лисунова утверждает, что Офис президента блокирует работу журналистов ее канала в США.
"Представители офиса Зеленского не допускают телеканал Прямой к графику событий в рамках визита, блокируют аккредитации и активно препятствуют журналистской деятельности", - заявила она.
Лисунова говорит, что все таки сможет через Белый дом попасть на мероприятия, но только на те, за которые отвечает правительство США.
Сегодня Зеленский вместе с министром обороны Тараном встретится с главой Пентагона Остином.
Начало – около 21:00 по Киеву.
Елена Зеленская рассказала о части своих планов в США. Она планирует:
- запустить украинский аудиогид в усадьбе Маунт-Вернон первого президента США Джорджа Вашингтона;
- встретиться с женщинами Power women, участвовать в открытии Украинского дома;
- посетить музей Холокоста;
- провести встречи в Стэндфордском университете и управлении образовании Сан-Франциско;
- посетить художественную галерею De Young.
Зеленский с супругой Еленой прибыли в Вашингтон по приглашению Байдена.
Зеленский повезет Байдену списки пленных и пропавших без вести украинцев.
Тезисы главы Слуги народа Корниенко о визите Зеленского в США:
- ключевая тема – возможность привлечения США к деоккупации Крыма и Донбасса;
- c Северным потоком-2 еще не все потеряно, вопрос энергетической безопасности будет подниматься;
- будут обсуждаться поддержка реформ в Украине, финансовая помощь, инвестиции и совместные проекты в некоторых секторах.
Делегация во главе с Зеленским вылетает в США, сообщил глава Минцифры Федоров.
По его словам, в США также будут встречи с топ-компаниями и "питчинг Украины" крупнейшим инвесторам мира.
Зеленский 31 августа и 1 сентября будет в Вашингтоне, а затем посетит Калифорнию.
Встречу Зеленского и Байдена перенесли с 31 августа на 1 сентября, поскольку 31 августа – последний день эвакуации войск США из Афганистана, заявили в ОП.
Встреча Зеленского и Байдена в Вашингтоне была запланирована на 30 августа. В Конгрессе США призывали перенести встречу на другое время, так как эта дата совпадает с каникулами конгрессменов.
19 августа встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа, а затем – на 1 сентября