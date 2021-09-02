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Зеленский заверил США, что Украина усилит борьбу за права ЛГБТКИ+: что это значит

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2021, 10:26
Зеленский заверил США, что Украина усилит борьбу за права ЛГБТКИ+: что это значит - Фото
Зеленский и Байден (Фото - ЕРА)

Украина будет бороться за укрепление прав человека и с проявлениями расизма, ксенофобии, а также дискриминации сообщества ЛГБТКИ+. Об этом говорится в совместном заявлении о стратегическом партнерстве Украины и США по итогам встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, опубликованном на сайте Офиса президента.

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В заявлении вопрос продвижения прав человека вынесен отдельным пунктом.

"При поддержке США Украина будет продолжать укреплять уважение к правам человека, гражданским и основным свободам в соответствии с международными стандартами и обязательствами, а также бороться с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией против сообщества ЛГБТКИ+", – сказано в заявлении.

Также сообщается, что Украина планирует усилить ответственность (в том числе на законодательном уровне) за насилие против любого человека независимо от пола, расы, этнической принадлежности, религии, сексуальной ориентации или политических взглядов.

СПРАВКА. ЛГБТКИ+ (LGBTQ(IA+), ЛГБТК(ИА+) акроним, который объединяет в себе различные понятия, относящиеся к гендеру и сексуальной идентичности, которая выходит за пределы гетеросексуальности. Аббревиатура сформирована из первых букв слов, обозначающих Lesbian (лесбиянок), Gay (геев), Bisexual (бисексуалов), Transgender (трансгендеров), Queer (квир), Intersex (интерсексуалов), Asexual (асексуалов). Знак плюс добавляется в конце аббревиатуры, чтобы обозначить все возможные другие идентичности в сообществе.

  • Все главные новости и интересные моменты визита президента в США – в нашей хронике.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский ксенофобия лгбт дискриминация расизм джо байден
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