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Зеленский предложил Байдену формат участия в переговорах по Донбассу, в США будут думать

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2021, 08:10
Зеленский предложил Байдену формат участия в переговорах по Донбассу, в США будут думать - Фото
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото – пресс-служба президента)

США поддержали Крымскую платформу и будут думать над предложениями Украины по участию в переговорах с Россией о войне на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге после встречи с президентом США Джо Байденом.

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По словам Зеленского, слово Крым звучало на встрече много раз, поскольку это сложные вопросы деоккупации, пленных и другие. Он отметил, что в США считают Крымскую платформу мощной инициативой и хотят ее поддерживать.

Зеленский рассказал, что предложил США форматы участия на уровне президента в мирном урегулировании войны на Донбассе. Поскольку до встречи президентов детали украинского предложения не проговаривались, США будут думать над ним, добавил Зеленский.

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Денис Юдин
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война на Донбассе Владимир Зеленский Крым джо байден крымская платформа
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