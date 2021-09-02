Зеленский предложил Байдену формат участия в переговорах по Донбассу, в США будут думать
США поддержали Крымскую платформу и будут думать над предложениями Украины по участию в переговорах с Россией о войне на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге после встречи с президентом США Джо Байденом.
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По словам Зеленского, слово Крым звучало на встрече много раз, поскольку это сложные вопросы деоккупации, пленных и другие. Он отметил, что в США считают Крымскую платформу мощной инициативой и хотят ее поддерживать.
Зеленский рассказал, что предложил США форматы участия на уровне президента в мирном урегулировании войны на Донбассе. Поскольку до встречи президентов детали украинского предложения не проговаривались, США будут думать над ним, добавил Зеленский.
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