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Зеленский обсудил с главой NASA сотрудничество в космической отрасли. Он приедет в Украину

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2021, 23:43
Зеленский обсудил с главой NASA сотрудничество в космической отрасли. Он приедет в Украину - Фото
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с руководителем Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Биллом Нельсоном. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

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Президент отметил, что Украина заинтересована в возрождении научно-технического потенциала и рассматривает сотрудничество с NASA как важный компонент развития отечественной космической отрасли.

"Украина должна снова стать космической державой. Исследования и использование космического пространства в мирных целях – важный компонент партнерства между Украиной и США", – подчеркнул Зеленский.

Стороны обсудили перспективы участия украинских предприятий в проекте "Антарес", программе исследования Луны "Артемида", а также проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями.

Руководитель NASA принял приглашение Зеленского посетить Украину.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский nasa космос
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