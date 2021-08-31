Зеленский обсудил с главой NASA сотрудничество в космической отрасли. Он приедет в Украину
Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с руководителем Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Биллом Нельсоном. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.
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Президент отметил, что Украина заинтересована в возрождении научно-технического потенциала и рассматривает сотрудничество с NASA как важный компонент развития отечественной космической отрасли.
"Украина должна снова стать космической державой. Исследования и использование космического пространства в мирных целях – важный компонент партнерства между Украиной и США", – подчеркнул Зеленский.
Стороны обсудили перспективы участия украинских предприятий в проекте "Антарес", программе исследования Луны "Артемида", а также проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями.
Руководитель NASA принял приглашение Зеленского посетить Украину.
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