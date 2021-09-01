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"Сейчас мы к ним, потом они к нам". МИД работает над визитом Байдена в Украину

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2021, 07:16
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Министерство иностранных дел работает над визитом президента США Джо Байдена в Украину. Об этом заявил в Вашингтоне hromadske министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Мы работаем над обратным визитом. Я уверен, что Джо Байден за время президентства посетит Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является важным приоритетом внешней политики США", – сказал Кулеба.

По его словам, конкретных договоренностей и дат пока нет: "Сейчас мы к ним – потом они к нам".

Кулеба также считает, что нынешний визит президента Владимира Зеленского и украинской делегации в США проходит "очень успешно" и "с конкретными договоренностями". По его словам, никаких обид из-за Трампгейта нет.

"В том, как администрация Байдена относится к этому визиту, мы не видим какого-либо негативного контекста…Нет никакой персональной обиды ни на Украину, ни на Зеленского. Украина очень достойно вела себя во время внутреннеполитического кризиса в США. Лучшее свидетельство этому – Украина пользуется поддержкой и республиканцев, и демократов", – заявил глава МИД.  

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Марк Сировой
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дмитрий кулеба джо байден Владимир Зеленский МИД визит вашингтон
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