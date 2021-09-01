"Сейчас мы к ним, потом они к нам". МИД работает над визитом Байдена в Украину
Министерство иностранных дел работает над визитом президента США Джо Байдена в Украину. Об этом заявил в Вашингтоне hromadske министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Мы работаем над обратным визитом. Я уверен, что Джо Байден за время президентства посетит Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является важным приоритетом внешней политики США", – сказал Кулеба.
По его словам, конкретных договоренностей и дат пока нет: "Сейчас мы к ним – потом они к нам".
Кулеба также считает, что нынешний визит президента Владимира Зеленского и украинской делегации в США проходит "очень успешно" и "с конкретными договоренностями". По его словам, никаких обид из-за Трампгейта нет.
"В том, как администрация Байдена относится к этому визиту, мы не видим какого-либо негативного контекста…Нет никакой персональной обиды ни на Украину, ни на Зеленского. Украина очень достойно вела себя во время внутреннеполитического кризиса в США. Лучшее свидетельство этому – Украина пользуется поддержкой и республиканцев, и демократов", – заявил глава МИД.
- Продолжается рабочий визит президента Украины в США, на сегодня запланирована встреча Зеленского и Байдена. LIGA.net ведет хронику этого события.
- В ходе визита НАЭК Энергоатом и Westinghouse Electric подписали меморандум о совместном строительстве энергоблока на Хмельницкой АЭС.
- В Пентагоне министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.
- Также Зеленский обсудил с главой NASA Биллом Нельсоном сотрудничество в космической сфере. Украина должна снова стать космической державой, считает президент.
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