"Сейчас мы к ним, потом они к нам". МИД работает над визитом Байдена в Украину

Министерство иностранных дел работает над визитом президента США Джо Байдена в Украину. Об этом заявил в Вашингтоне hromadske министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Мы работаем над обратным визитом. Я уверен, что Джо Байден за время президентства посетит Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является важным приоритетом внешней политики США", – сказал Кулеба.

По его словам, конкретных договоренностей и дат пока нет: "Сейчас мы к ним – потом они к нам".

Кулеба также считает, что нынешний визит президента Владимира Зеленского и украинской делегации в США проходит "очень успешно" и "с конкретными договоренностями". По его словам, никаких обид из-за Трампгейта нет.

"В том, как администрация Байдена относится к этому визиту, мы не видим какого-либо негативного контекста…Нет никакой персональной обиды ни на Украину, ни на Зеленского. Украина очень достойно вела себя во время внутреннеполитического кризиса в США. Лучшее свидетельство этому – Украина пользуется поддержкой и республиканцев, и демократов", – заявил глава МИД.

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Марк Сировой

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