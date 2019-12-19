Палата представителей вынесла импичмент Трампу

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает СNN.

За первую статью обвинений, злоупотребление властью, отдали голоса 230 из 435 депутатов, против были 197 представителей.

UPD. Палата представителей поддержала вторую статью обвинений, которая обвиняет Трампа в препятствовании Конгрессу США.

Теперь судьба Трампа находится в руках верхней палаты Конгресса - Сената. Для отставки президента потребуется 2/3 голосов сенаторов, большая часть из которых – республиканцы, как и Трамп.

Справка. В начале сентября СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить президента Владимира Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента Байдена по делу Burisma. СМИ увязали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим. Это привело к началу расследования об импичменте Трампа.

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