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Трамп заморозил военную помощь перед разговором с Зеленским - WP

Трамп заморозил военную помощь перед разговором с Зеленским - WP - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
24.09.2019, 09:21

Чиновник в администрации отрицает связь между задержкой военной помощи и возможным давлением на президента Украины

Президент США Дональд Трамп приказал приостановить почти $400 млн военной помощи Украине по крайней мере за неделю до телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским 25 июля, сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

В американском Конгрессе подозревают, что во время этого разговора Трамп мог пытаться оказать на президента Украины давление с целью дискредитировать своего возможного соперника на выборах в 2020 году Джозефа Байдена.

Сотрудники Офиса по управлению и бюджету передали Госдепартаменту и Пентагону распоряжение Трампа о приостановке военной помощи во время межведомственной встречи в середине июля, сообщают источники WP на условиях анонимности. По их словам, у Трампа возникло "беспокойство", и он захотел проанализировать, нужно ли тратить эти деньги. Чиновников администрации проинструктировали, что в общении с конгрессменами и сенаторами они должны объяснять задержку межведомственным процессом, но не давать никакой дополнительной информации.

Один из чиновников сообщил, что Трамп заморозил средства, опасаясь коррупции в Украине, а их разблокирование было связано с окончанием финансового года 30 сентября. Он настойчиво отверг какую-либо связь между задержкой помощи и возможным давлением на Зеленского.

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