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У Трампа выдвигали Зеленскому неуместные требования - сенатор США

У Трампа выдвигали Зеленскому неуместные требования - сенатор США - Фото
Сенатор Крис Мерфи (Фото: EPA)
23.09.2019, 11:04

Крис Мерфи рассказал, что посоветовал президенту Украины игнорировать давление Трампа

В Киеве были обеспокоены последствиями того, что проигнорировали требования адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, заявил сенатор от Демократической партии Крис Мерфи в Twitter.

"Несколько недель назад я встречался в Украине с президентом Зеленским и мы обсуждали неожиданную остановку военной помощи и неуместные требования, которые выдвинула ему кампания Трампа. Очевидный вопрос, которым задавались все в Киеве - связаны ли эти вещи?" - рассказал Мерфи.

Он подчеркнул, что Зеленский не связывал явным образом эти вещи, но был очень обеспокоен остановкой военной помощи со стороны США и очень озабочен переговорами, которые Джулиани вел с его командой. "Я сказал ему, что лучше всего игнорировать требования агентов кампании Трампа. Он согласился", - рассказал сенатор.

"И, конечно, они (требования - ред.) были. Поэтому президент (Трамп - ред.) не должен позволять своим соратникам общаться с иностранными лидерами", - считает Мерфи.

В свою очередь, Трамп отрицает какое-либо давление на Зеленского, ссылаясь на "заявление украинского правительства", и обвиняет в давлении на власти Украины своего возможного конкурента на будущих выборах Джозефа Байдена.

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Владимир Зеленский Рудольф Джулиани дональд трамп Крис Мерфи
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