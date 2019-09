У Трампа выдвигали Зеленскому неуместные требования - сенатор США

В Киеве были обеспокоены последствиями того, что проигнорировали требования адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, заявил сенатор от Демократической партии Крис Мерфи в Twitter.

"Несколько недель назад я встречался в Украине с президентом Зеленским и мы обсуждали неожиданную остановку военной помощи и неуместные требования, которые выдвинула ему кампания Трампа. Очевидный вопрос, которым задавались все в Киеве - связаны ли эти вещи?" - рассказал Мерфи.

Он подчеркнул, что Зеленский не связывал явным образом эти вещи, но был очень обеспокоен остановкой военной помощи со стороны США и очень озабочен переговорами, которые Джулиани вел с его командой. "Я сказал ему, что лучше всего игнорировать требования агентов кампании Трампа. Он согласился", - рассказал сенатор.

"И, конечно, они (требования - ред.) были. Поэтому президент (Трамп - ред.) не должен позволять своим соратникам общаться с иностранными лидерами", - считает Мерфи.

A few weeks ago in Ukraine, I met w President Zelensky and we discussed the surprise cut off of aid and the inappropriate demands the Trump campaign was making of him. The obvious question everyone in Kiev was asking was - were the two things connected? https://t.co/8yXFiFRlQm