Трамп встревожил разведку США. Возможно, из-за Зеленского - WP

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Информатор из разведывательного сообщества США пожаловался руководству после телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа с "неназванным иностранным лидером". За пару недель до скандала хозяин Белого дома разговаривал по телефону с президентом Владимиром Зеленским, пишет газета The Washington Post.

WP не указывает конкретно, с кем общался Трамп на тему, которая встревожила разведчика, и кому что "пообещал", но прозрачно на это намекает.

И. о. директора Нацразведки США Джозеф Магуайр "придержал" жалобу информатора и не сообщил о ней надзорному комитету Конгресса.

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"Это беспрецедентно, когда директор Нацразведки утаивает информацию от Конгресса", - заявил глава комитета Адам Шифф, который предупредил Магуайра о юридических последствиях из-за его отказа рассказать все. Он придет в Конгресс на беседу на следующей неделе.

Однако о сообщении информатора законодателям все же стало известно. Оно было темой закрытого рассмотрение в профильном комитете. Как пишет газета со ссылкой на источник NBC News, генеральный инспектор разведслужб США Майкл Аткинсон "уходил от ответа о сути жалобы сотрудника" в течение трех часов сессии вопрос/ответ.

Начато расследование по этому кейсу о внешних коммуникациях Трампа.

В случае доказательства вины у правосудия и оппонентов президента появится возможность обвинить его в нарушении закона через злоупотребление положением. В США снова заговорили об импичменте, если подозрения подтвердятся.

Трамп уже отреагировал на скандал и написал в Twitter в типичной для него манере, что это "очередная фейковая новость" и "харрасмент".