Официально: Вашингтон объявил о встрече Зеленского с Трампом

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп встретятся на следующей неделе на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом говорится в сообщении Белого Дома о результатах телефонного разговора украинского лидера и вице-президента США Майкла Пенса.

Стороны также обсудили их встречу в начале сентября в Варшаве, в ходе которой Пенс заверил в дальнейшей поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

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