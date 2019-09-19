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Официально: Вашингтон объявил о встрече Зеленского с Трампом

Официально: Вашингтон объявил о встрече Зеленского с Трампом - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)
19.09.2019, 09:00

Встреча лидеров состоится уже на следующей неделе

Президент Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп встретятся на следующей неделе на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом говорится в сообщении Белого Дома о результатах телефонного разговора украинского лидера и вице-президента США Майкла Пенса.

Стороны также обсудили их встречу в начале сентября в Варшаве, в ходе которой Пенс заверил в дальнейшей поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

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Владимир Зеленский ООН дональд трамп майкл пенс встреча Генеральная ассамблея
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