Болтон пришел к Зеленскому на Банковую: о чем шла речь

Владимир Зеленский и Джон Болтон (фото - пресс-служба президента)

Украина приветствовала бы присоединение США к переговорам нормандской четверки стран. Об этом на встрече с советником американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном заявил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский выразил надежду, что США смогут больше привлекаться к переговорному процессу по Донбассу (о временно оккупированном Крыме в этой части сообщения ОП упоминания не было).

Вчера Болтон заявил, что США "будут рады" принять участие в нормандском формате.

"Встреча была посвящена обсуждению первоочередных мер по укреплению стратегического партнерства между Украиной и США, в частности, подготовке двусторонних переговоров на уровне глав государств", - пишут в Офисе президента.

Зеленский подчеркнул важность консолидированной позиции США и других союзников Украины по вопросу освобождения украинских военнопленных-моряков, политзаключенных и заложников.

Болтон прибыл в Киев вчера, 27 августа.

WSJ писала, что США попытаются заблокировать продажу завода Мотор Сич Китаю.

На заводе не подтвердили встречу с советником Трампа.

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