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Зеленский встретится с Трампом в ближайшие дни в Варшаве - Болтон

Зеленский встретится с Трампом в ближайшие дни в Варшаве - Болтон - Фото
Джон Болтон (фото - ЕРА)
27.08.2019, 16:25

Встреча лидеров двух стран должна произойти на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие дни в Варшаве. Об этом он заявил журналистам во время визита в Киев, сообщает Европейская правда.

По его словам, встреча должна произойти на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

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"Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 80-летия начала Второй мировой войны", - сказал Болтон.

Он также заверил, что встреча должна состояться, несмотря на отсутствие официального анонса.

"Я оптимистично настроен относительно встречи в Варшаве. У Трампа с Зеленским уже были две очень теплые беседы. У них снова будет шанс поговорить", - добавил он.

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Болтон подчеркнул, что не знает, насколько длительной будет встреча, учитывая занятость президентов в церемониях.

Сегодня Болтон прибыл в Киев, чтобы встретиться с официальными лицами страны.

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Вторая мировая война Владимир Зеленский дональд трамп польша джон болтон встреча варшава
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